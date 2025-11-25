ECONOMIE
Zelensky wil met Europese bondgenoten naar Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 18:56
anp251125184 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil met meerdere Europese leiders naar de Amerikaanse president Donald Trump voor overleg over het Amerikaanse vredesplan met Rusland. Volgens de Oekraïense leider is zijn regering klaar om verder te gaan met het voorgestelde akkoord, dat na onderling overleg is aangepast. Hij wil de openstaande gevoelige punten bespreken met Trump, waarbij volgens hem ook Europese bondgenoten aanwezig moeten zijn.
Eerder dit jaar liep een ontmoeting tussen Zelensky en Trump uit op een drama. Bij het volgende bezoek aan het Witte Huis vergezelden Europese leiders de Oekraïense president.
Zelensky drong aan op een grotere delegatie in een videoconferentie met de zogenoemde coalitie van bereidwilligen. Hij vroeg Europese leiders ook het plan voor een internationale troepenmacht in Oekraïne, bedoeld om de Oekraïense veiligheid te garanderen, verder uit te werken. Ook verzocht hij de bondgenoten zijn land te blijven steunen zolang Moskou geen bereidheid toont de oorlog te beëindigen.
