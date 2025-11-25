Buma wil een richting meegeven voor nieuwe coalitie

DEN HAAG (ANP) - Het is de "ambitie" van formateur Sybrand Buma (CDA) om zijn opvolger een "richting" mee te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. De formateur zei na een nieuwe formatiedag, waarin D66 en CDA opnieuw spraken met financiële en economische experts, dat dit onder meer door de blokkade van de VVD in de richting van GroenLinks-PvdA ingewikkeld is.

Buma benadrukte dat Nederland snel een missionaire regering nodig heeft die besluiten kan nemen. Een formatieproces is echter veelomvattend, zei hij. Hij houdt daarom vast aan 9 december, wanneer hij een conceptdocument klaar moet hebben. Dit document moet volgens D66-leider Rob Jetten dienen als een uitnodiging aan andere partijen om tot een "brede samenwerking" te komen. Jetten vertelde dat CDA en D66, zodra het document af is, andere partijen zullen benaderen voor een gesprek.