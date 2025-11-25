RTL Nieuws onthult: buitenlandse trollen maakten rechtse standpunten populairder tijdens verkiezingen

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat meer dan 550 buitenlandse nepaccounts het debat rond de Tweede Kamerverkiezingen actief hebben beïnvloed. De profielen, veelal aangestuurd vanuit Ghana en Nigeria, versterkten vooral radicaalrechtse en anti-institutionele boodschappen. Door massaal te retweeten en kleine politieke accounts te volgen, werden sommige standpunten zichtbaarder dan ze in werkelijkheid zijn.

Opvallend is dat de accounts vooral berichten van Forum voor Democratie, PVV-politici en uitgesproken opiniemakers een boost gaven. Ook berichten waarin verkiezingsfraude werd gesuggereerd, kregen extra zichtbaarheid. Volgens deskundigen ontstaat daarmee een vertekend beeld van wat Nederlanders denken: X-gebruikers zien posts waarvan de populariteit kunstmatig is opgeblazen. Onderzoekers waarschuwen dat dit niet alleen de indruk van steun voor bepaalde partijen vergroot, maar ook polarisatie voedt.

Een voorbeeld is het netwerk rond het nepaccount 'Anock Van Dinik'. Dit laat zien hoe geraffineerd het werkt: schijnbaar Nederlandse accounts retweeten binnen seconden tientallen polariserende berichten. Onderzoek met behulp van het Nederlandse Trollrensics toont hoe namen, foto’s en biografieën telkens worden hergebruikt. In totaal werden 225 nepaccounts direct naar Nigeria herleid en honderden anderen naar Ghana en diverse Aziatische landen.

Russische inmenging

Hoewel de AIVD geen bewijs heeft voor één grootschalige campagne van een statelijke actor gericht op Nederland, zien meerdere deskundigen duidelijke aanwijzingen voor Russische betrokkenheid. West-Afrikaanse trollennetwerken bleken eerder gelinkt aan Russische beïnvloedingsoperaties en de promotie van pro-Russische of Ruslandvriendelijke politici in Nederland past in dat patroon.

De manipulatie beperkt zich niet tot X. Sommige namen en foto’s doken ook op op Facebook, TikTok en Instagram, soms zelfs met de identiteit van bekende Nederlanders. De kunstmatig opgeblazen zichtbaarheid van kleine accounts blijkt structureel: tientallen profielen kregen meer dan de helft van hun volgers van nepaccounts.

X heeft volgens eigen regels de taak om misbruik te beperken, maar RTL Nieuws zag dat het merendeel van de nepaccounts tijdens de verkiezingsperiode actief bleef. Hoewel sommige inmiddels zijn geschorst, blijven nepaccounts polariserende berichten versterken. De ACM meldt dat toezicht op X Europees geregeld wordt; de Europese Commissie onderzoekt al of het platform voldoende doet om de integriteit van verkiezingen te waarborgen. X zelf reageerde nog niet op vragen van RTL Nieuws.