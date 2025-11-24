ECONOMIE
D66 en CDA willen op zoek naar mogelijkheden om te investeren

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 11:31
DEN HAAG (ANP) - Partijleiders Rob Jetten van D66 en Henri Bontenbal van het CDA willen meer mogelijkheden vinden om te investeren. De huidige begrotingsregels zitten dat vaak in de weg, zei Bontenbal maandag voorafgaand aan een dag gesprekken met financiële en economische experts. Wat Jetten wil horen van die experts: "hoe zouden we anders kunnen kijken naar de rol van de overheid als aanjager van die economische ontwikkeling?"
De baten van investeringen zijn niet goed af te lezen aan de begrotingen, vindt Bontenbal. "Terwijl die er wel zijn." Hij wil op zoek naar manieren om hier wel rekening mee te houden, zodat meer mag worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld klimaat, stikstof, onderzoek en innovatie. "Tegelijkertijd willen we ook niet de sluizen openzetten en alles maar uit gaan geven."
Investeringen in energie-infrastructuur vindt hij een goed voorbeeld. "Dat leg je nu aan en daar kan je decennia profijt van hebben."
