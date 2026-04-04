Oekraïne: doden door Russische aanval op markt

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 11:43
NIKOPOL (ANP/RTR) - In Oekraïne zijn vijf doden gevallen door een Russische aanval op een markt in de frontstad Nikopol, melden de autoriteiten. Negentien anderen zijn volgens hen gewond geraakt.
De gouverneur van de zuidoostelijke regio Dnipropetrovsk meldt dat onder anderen een 14-jarig meisje gewond is geraakt. Zij verkeert volgens hem in "kritieke toestand". Het kantoor van de openbaar aanklager spreekt van "nog een oorlogsmisdaad gepleegd door de Russische Federatie".
Nikopol ligt aan de Dnjepr, die als rivier een natuurlijke frontlijn vormt tussen de legers van Oekraïne en Rusland. De stad wordt regelmatig bestookt door Russische artillerie en drones.
