Zestigtal Nederlandse agenten helpt bij veiligheidstop München

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer zestig Nederlandse politiemensen ondersteunen hun Duitse collega's in München bij de veiligheidstop die daar dit weekend gehouden wordt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De Nederlandse agenten krijgen vooral een ondersteunende rol bij het handhaven van de openbare orde.

De top valt samen met carnaval. Politiechef Christian Huber van München liet woensdag weten dat de Duitse politie het door de festiviteiten druk heeft en daarom een beroep doet op andere landen. Hij sprak van een 'internationale politieoperatie'.

Bij de top worden meer dan zestig staatshoofden en zo'n honderd ministers verwacht, uit 120 landen. Door de top zijn er veel demonstraties in München. Vooral bij een betoging tegen de Iraanse overheid op zaterdag worden veel demonstranten verwacht.

Duitsland zet 5000 politiemensen in en wordt ondersteund door politiekorpsen uit Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.