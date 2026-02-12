OM beboet Louis Vuitton voor tekortkomende witwascontroles

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Louis Vuitton BV kwam als verdachte in beeld in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket.

Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermaals contant grote bedragen kwamen uitgeven. "Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen", staat in een verklaring.

De witwaszaak komt voort uit een zaak tegen een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die grote bedragen misdaadgeld in het criminele milieu ophaalde om dat wit te wassen. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouwelijke verdachte uit Lelystad dat geld vervolgens onder verschillende namen uit aan luxegoederen bij winkels zoals Louis Vuitton.