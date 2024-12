Zeven arrestaties onderzoek uitbuiting sekswerkers Zuid-Amerika

HAARLEM (ANP) - De politie heeft zeven verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar mensensmokkel en seksuele uitbuiting, waarvan Zuid-Amerikaanse vrouwen het slachtoffer zouden zijn geworden. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen, in leeftijd variërend van 26 tot 45 jaar, afkomstig uit Den Haag, Harderwijk, Wassenaar en Putten, aldus het Openbaar Ministerie vrijdag. Volgens het OM gaat het om een zogeheten prostitutie-carrousel, waarbij vrouwen voortdurend worden verplaatst en steeds weer ergens anders moeten werken.

De politie kwam de verdachten op het spoor na meldingen van twee sekswerkers. Bij een controle van het gemeentelijk prostitutieteam in het Noord-Hollandse Wormer zeiden zij dat ze niet goed zijn behandeld door hun pooier, aldus het OM. In mei kwam het onderzoek in een stroomversnelling, na een melding over een inbraak op een vakantiepark in Gelderland. De politie stuitte daar op drie illegaal in Nederland verblijvende vrouwen die in de prostitutie werkten. In de woning vond de politie een identiteitsbewijs van de vermoedelijke pooier van de vrouwen en spullen die mogelijk op sekswerk duiden.

De verdachten zijn eind november opgepakt in vakantiewoningen in Noordwijk en Biddinghuizen. Daar trof de politie ook zes Zuid-Amerikaanse vrouwen aan, van wie enkelen hebben verklaard dat zij in de prostitutie werkten. Het OM beschouwt een 31-jarige man uit Den Haag als hoofdverdachte. Hij ronselt volgens justitie vrouwen uit Zuid-Amerika om voor hem te komen werken en maakt de afspraken over de winstverdeling. De andere verdachten zouden onder meer vervoer en huisvesting van de vrouwen hebben geregeld en het klantenbestand en -betalingen hebben beheerd.