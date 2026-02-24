ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeven doden door crash van medische vlucht in India

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 6:20
anp240226047 1
KASARIA (ANP/AFP/RTR) - Bij het neerstorten van een gecharterde medische vlucht in India zijn zeven mensen om het leven gekomen. Dat melden functionarissen dinsdag. Het vliegtuig stortte neer in het gebied Kasaria in de oostelijke staat Jharkhand.
Reddingsteams begaven zich snel naar de plek, maar die lag in een moeilijk toegankelijk bos. Eenmaal ter plaatse verklaarde het team van artsen de slachtoffers dood. Het gaat om alle inzittenden, onder wie twee bemanningsleden.
Het toestel had maandagavond laat verzocht om een koerswijziging vanwege het weer, meldt het directoraat-generaal Burgerluchtvaart (DGCA). Na 23 minuten verloor het toestel het contact met de luchtverkeersleiding.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

Loading