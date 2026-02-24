Zeven doden door crash van medische vlucht in India

KASARIA (ANP/AFP/RTR) - Bij het neerstorten van een gecharterde medische vlucht in India zijn zeven mensen om het leven gekomen. Dat melden functionarissen dinsdag. Het vliegtuig stortte neer in het gebied Kasaria in de oostelijke staat Jharkhand.

Reddingsteams begaven zich snel naar de plek, maar die lag in een moeilijk toegankelijk bos. Eenmaal ter plaatse verklaarde het team van artsen de slachtoffers dood. Het gaat om alle inzittenden, onder wie twee bemanningsleden.

Het toestel had maandagavond laat verzocht om een koerswijziging vanwege het weer, meldt het directoraat-generaal Burgerluchtvaart (DGCA). Na 23 minuten verloor het toestel het contact met de luchtverkeersleiding.