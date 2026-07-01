Zeven op de tien gemeenten huisvesten te weinig statushouders

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder vluchtelingen met een verblijfsvergunning van een huis voorzien dan moet van het kabinet. Dat komt neer op ruim zeven op de tien. Zestig gemeenten voldoen al jaren niet aan de wettelijke taakstelling. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het eerste halfjaar hadden alle 342 gemeenten samen 23.933 van deze statushouders aan een woning moeten helpen. Maar ze kwamen maar tot 15.078, een tekort van 8855.

Dat levert weer problemen op in asielzoekerscentra, die al maanden overvol zijn en waardoor mensen overdag bij het aanmeldcentrum van Ter Apel moeten wachten. Door het gebrek aan huizen houden statushouders namelijk 19.000 van de 83.000 bedden bezet in asielzoekerscentra, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Wettelijke taak

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd een woning te geven. Het kabinet stelt elk halfjaar een nieuw doel vast per gemeente. Dat gebeurt aan de hand van het aantal inwoners en door te kijken of de gemeente het afgelopen halfjaar achterliep op het doel.

Sinds 2022 hebben slechts vier gemeenten het wettelijke doel dat ze kregen uit Den Haag altijd gehaald, namelijk Midden-Groningen, Den Bosch, Waalwijk en Maassluis. Momenteel voldoen 96 gemeenten wel aan het doel.

Terughoudend

Het is aan provincies om erop toe te zien of deze doelen ook worden gehaald. Provinciebesturen mogen zelfs ingrijpen als een gemeente keer op keer te weinig huizen regelt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Maar tot nu toe zijn ze daar terughoudend in.

Vorige maand lieten provincies weten dat ze liever niet ingrijpen en gemeenten liever zo goed mogelijk helpen. De provincie Zuid-Holland dreigt wel met ingrijpen. Vier gemeenten hebben te horen gekregen dat het provinciebestuur op hun kosten huisvesting voor statushouders gaat regelen als die volgend jaar op 1 april nog niet op orde is. Ook Limburg heeft dat bij een gemeente in het vooruitzicht gesteld.

De verantwoordelijke woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) liet begin juni weten dat ze nog niet van plan was om gemeenten erop aan te spreken dat ze te weinig statushouders opvangen. Ze was daarover in gesprek met gemeenten en vond het daarom "echt heel raar" om al stevige uitspraken te doen.