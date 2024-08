Zevende werk van Banksy opgedoken in Londen in week tijd

LONDEN (ANP) - In Londen is zondag een nieuw kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy opgedoken, zijn zevende in een week tijd. Het is een afbeelding van een school vissen op een wachthuisje van de politie.

De afgelopen week verscheen in Londen iedere dag een nieuw kunstwerk van de artiest, wiens identiteit een mysterie is. Tot nu toe waren zijn werken donkere silhouetten van een geit, olifanten, apen, een wolf, pelikanen en een kat. Voor het zevende werk heeft hij gekleurde verf op de glazen ramen van de wachtpost gespoten, waardoor het doet denken aan een aquarium.

"We zijn op de hoogte van criminele schade aan een politiepost in Ludgate Hill", zei hoofdinspecteur Andy Spooner in een verklaring.

Speculaties

Twee van de zeven werken zijn al niet meer te zien. De afbeelding van een wolf die op een satellietschotel verscheen werd minder dan een uur na de onthulling donderdag gestolen. Zaterdag werd de afbeelding van de kat, gemaakt op een leeg verweerd reclamebord, door aannemers verwijderd om veiligheidsredenen.

Meestal duikt er eens in de paar maanden nieuw werk van Banksy op. De dagelijkse onthullingen van deze week leidden in de media en onder fans tot speculaties over de betekenis achter de werken. Volgens de Britse krant The Observer zijn de afbeeldingen ontworpen om "het publiek op te vrolijken" en heeft het kantoor dat Banksy's belangen behartigt laten weten dat veel theorieën over een diepere betekenis "veel te ingewikkeld" zijn.