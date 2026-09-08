Ziekenhuis wist niet van misbruikverdenkingen arts uit Bergen

ALKMAAR (ANP) - Het ziekenhuis waar de 66-jarige verdachte van seksueel misbruik van Filipijnse kinderen werkte, heeft via de media vernomen waar de arts van verdacht wordt. De Noordwest Ziekenhuisgroep met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder zegt "geschrokken en ontzet" te zijn door de verdenkingen.

De anesthesioloog uit het Noord-Hollandse Bergen heeft volgens het Openbaar Ministerie minstens vier Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was drie jaar oud. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.

Ook bij de anesthesiologen waren de verdenkingen niet bekend, meldt het ziekenhuis. De man nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist wel dat zijn afwezigheid en latere vertrek "verband hielden met privéomstandigheden, die losstonden van de zorg en zijn werkzaamheden als arts bij Noordwest".

Het ziekenhuis zegt dat er binnen Noordwest geen signalen bekend zijn die verband houden met de verdenkingen. Ook laat het weten dat een anesthesioloog altijd in teamverband werkt bij de behandeling van patiënten.