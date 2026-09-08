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Duitse super gaat in Nederland concurrentie aan met bol en Amazon

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 12:44
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NECKARSULM (ANP) - De grote Duitse supermarktketen Kaufland heeft de Nederlandse markt betreden als onlinemarktplaats. Daarmee concurreert Kaufland hier niet met bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo, maar eerder met bol en Amazon.
Op een nieuwe Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan, van elektronica tot tuinier- en doe-het-zelfartikelen, afkomstig van duizenden verschillende verkopers.
Kaufland is vooral bekend bij Nederlanders die weleens boodschappen doen in Duitsland. Niet ver van de grens heeft de keten grote supermarkten, ook wel hypermarkten genoemd, waar bijvoorbeeld ook drank en elektronica te koop is. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in acht Europese landen.
De Kaufland-marktplaats zit ook al in meerdere landen. Dit model werkt volgens het bedrijf ook als de keten ergens geen fysieke winkels heeft. Binnenkort gaat de marktplaats ook naar Spanje. Naar eigen zeggen groeit Kaufland zo uit tot het grootste marktplaatsnetwerk van Europa.
Kaufland is onderdeel van Schwarz Group, waartoe ook Lidl behoort.
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