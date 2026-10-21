Ben je verzekerd bij DSW? Dan betaal je volgend jaar €173,25 per maand voor je basisverzekering. Dat is €14,75 meer dan nu, en de stijging is groter dan het kabinet op Prinsjesdag had verwacht. DSW maakt elk jaar als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend. Dit is dus het eerste echte premiebedrag voor 2027.

Over een heel jaar betaal je bij DSW €2.079. Dat is volgens Rijnmond €177 meer dan dit jaar. Volgens het ANP noemt de verzekeraar het "de grootste premiestijging ooit die DSW genoodzaakt is door te voeren". Ons eerdere korte bericht daarover lees je in Premie DSW schiet met 14,75 euro per maand omhoog

Ruim twee euro meer dan de raming

Het kabinet rekende op Prinsjesdag met een gemiddelde premie van €169 per maand voor 2027. Dat was €12,50 meer dan in 2026. Over die raming schreven we eerder in Zorgpremie naar €169 per maand: dit kost 2027 jou extra. Volgens Rijnmond valt de verhoging bij DSW ruim twee euro hoger uit.

Let wel: die €169 is een gemiddelde en geen prijs die iedereen betaalt. Elke verzekeraar stelt zijn premie zelf vast. DSW vroeg in 2026 €158,50 per maand en gaat in één keer naar €173,25.

Over de hoogte van de stijging lopen de berichten iets uiteen. De NOS, Rijnmond en het ANP melden €14,75. Dat is precies het verschil tussen €158,50 en €173,25. Dit is Twee citeert directeur Aad de Groot met €14,25.

Twee jaar zorgkosten in één keer

Vorig jaar kon DSW de premie gelijk houden dankzij een eenmalig overschot in het Zorgverzekeringsfonds. Daardoor moeten de kostenstijgingen van 2026 en 2027 nu tegelijk worden verwerkt. "Eigenlijk zien we dus in deze stijging twee jaar zorgkosten in één", zei De Groot tegen de NOS.

DSW wijst ook naar de groeiende vraag naar zorg, stijgende lonen en hogere andere kosten in de zorg. Daar komt een korting bij op het landelijke budget voor onder meer de ggz, ziekenhuiszorg en wijkverpleging. Volgens de verzekeraar is het vooral door die korting dat de stijging boven de raming uitkomt. Om de verhoging te beperken, haalt DSW 25 miljoen euro uit de eigen reserves.

In euro's is dit de grootste stijging ooit, maar in procenten niet.

De NOS plaatst de stijging in perspectief. Volgend jaar gaat de premie met 9,3 procent omhoog. In 2011 steeg de premie met 10 procent.

Je eigen risico ligt bij DSW €10 lager

Het verplicht eigen risico gaat landelijk van €385 naar €400. DSW verlaagt dat voor zijn eigen verzekerden met €10, tot maximaal €390. Volgens Rijnmond wil de verzekeraar daarmee laten zien dat het bedrag te hoog is. De aanvullende verzekeringen van DSW worden niet duurder, mede dankzij een positief beleggingsresultaat.

Je zorgtoeslag vangt het niet helemaal op

Krijg je zorgtoeslag, dan gaat die omhoog. Volgens Geld.nl stijgt de maximale toeslag voor een alleenstaande van €129 naar €140 per maand. Dat is een raming van het kabinet. De NOS wijst erop dat de hogere zorgtoeslag de premiestijging niet helemaal opvangt.

De andere verzekeraars volgen uiterlijk 12 november

Normaal maakt DSW de premie bekend op de vierde dinsdag van september. Volgens Dit is Twee gebeurde dat nu pas diep in oktober, omdat de plannen van het kabinet onduidelijk waren. Alle zorgverzekeraars moeten hun premies uiterlijk 12 november bekendmaken. Wat zij gaan vragen, is nog niet bekend.

De Groot is somber over de jaren daarna. Volgens Rijnmond wil hij dat de premie meer afhangt van het inkomen. Ook vraagt hij om een visie voor de lange termijn op de vergrijzing, de ggz en het groeiende gebruik van afslankmedicijnen.

We moeten echt op een andere manier kijken naar de zorg, we zitten op een doodlopende weg. - Aad de Groot, directeur DSW, tegen Dit is Twee

Wat je nu kunt doen