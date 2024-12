Diederik Gommers slaat alarm: "Het wordt hier net als in Amerika, waar zorg onbetaalbaar is"

Het gaat mis in de zorg, vreest ic-arts Diederik Gommers. In een interview met Zorgverzekeringwijzer.nl pleit hij voor ingrijpende keuzes om de zorg overeind te houden.

De arts, die we vooral kennen uit coronatijd en van zijn strijd tegen chemiebedrijf Chemours, legt uit: "De zorgpremie en zorgkosten blijven elk jaar toenemen. We kampen met vergrijzing, technologische ontwikkelingen en stijgende lonen. Tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe omvangrijk deze kosten zijn. De zorg is niet eindeloos te financieren; we moeten kritisch kijken naar welke behandelingen echt noodzakelijk zijn.”

Gommers gaat verder: "Als we niets doen, belanden we in een situatie zoals in Amerika, waar zorg onbetaalbaar is en mensen zonder verzekering geen toegang tot zorg hebben. Dat scenario moeten we koste wat kost voorkomen.”

Hoe? Bijvoorbeeld door behandelingen met een beperkte levensverlenging misschien niet meer uit te voeren. "Moeten we behandelingen van enkele tonnen financieren als ze slechts zes maanden extra leven opleveren? Dit zijn moeilijke vragen, maar ze moeten gesteld worden”, aldus de arts.

Verder is preventie cruciaal. "We moeten investeren in gezondheid om zorgvraag te voorkomen. Vitaliteit en preventieve zorg zijn essentieel om de kosten te beheersen.”

Daarnaast is er nog een enorm personeelstekort. "Op dit moment missen we al zo’n 50.000 zorgprofessionals. De vergrijzing zal dit tekort alleen maar verergeren.” Het verminderen van de administratiedruk kan daarbij ook helpen. "Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. We moeten terug naar de essentie: zorg verlenen aan patiënten.”

Bron: Metro