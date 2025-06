Zittingen rechtszaken gaan door ondanks treinstaking

DEN HAAG (ANP) - Alle zittingen van rechtszaken die gepland staan op dinsdag 10 juni gaan door, tenzij een gerecht de betrokken partijen anders informeert. Dat meldt de Rechtspraak. Door een staking rijden er dinsdag in het zuidwesten van het land vrijwel geen treinen.

De beslissing geldt in principe ook voor volgende week donderdag. Dan staat een staking gepland door vakbonden in het noordwesten en oosten, maar een definitief besluit daarover is door de bonden nog niet genomen.

Wie door een staking niet naar een zitting kan komen, kan het beste contact opnemen met het betreffende gerecht. Dan kan worden gevraagd om digitale deelname of om uitstel. De zittingsrechter beslist daar dan over.