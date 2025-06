Spits verloopt vrijdagmiddag druk, meer dan 1000 kilometer file

DEN HAAG (ANP) - De spits verloopt vrijdagmiddag zeer druk. Volgens de ANWB stond er rond 17.00 uur meer dan 1000 kilometer file op de A- en N-wegen. Normaal staat er op vrijdagmiddag in juni zo'n 600 kilometer.

"Dit was ook wel de voorspelling vanwege het lange pinksterweekend", zegt een woordvoerster van ANWB Verkeersinformatie. Er is volgens haar heel veel recreatieverkeer. Ook is het slecht weer in het midden van het land, onder meer rond Amersfoort. "Dat doet de zaak ook geen goed."

Verder is het druk in de grensstreek. Daar heeft verkeer ook last van de grenscontroles van de Duitse autoriteiten. Maar er komen ook veel Duitsers naar Nederland. "Er zijn heel veel mensen onderweg."

Ook Rijkswaterstaat ziet dat het op de snelwegen erg druk is. Volgens een woordvoerster is het een van de drukste spitsen van het jaar, op de derde plaats. Verkeer moet vooral geduld hebben op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De vertraging is meer dan anderhalf uur door onder meer een pechgeval.