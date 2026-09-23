Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

Dit is de meest gestolen auto van het land

Er worden minder auto’s gestolen, maar één Toyota heeft een twijfelachtige koppositie veroverd. De Corolla Cross staat bovenaan de Nederlandse diefstallijst over de eerste helft van 2026, waarin modelgeneraties afzonderlijk worden geteld. Wie er eentje voor de deur heeft, doet er goed aan de beveiliging eens na te lopen.

De Corolla Cross neemt het over

In de eerste zes maanden van 2026 verdwenen 87 exemplaren van de Toyota Corolla Cross, de modelreeks vanaf mei 2022. Daarmee passeerde hij de RAV4-generatie vanaf januari 2019, waarvan 82 auto’s werden gestolen. Een eerste plaats waarvoor je als autofabrikant liever geen reclame maakt.

Bij de Corolla Cross liep het aantal diefstallen op van 51 naar 87, een stijging van afgerond 71 procent. Bij die nieuwere RAV4-generatie daalde het juist van 144 naar 82. Ook de oudere Renault Captur, gebouwd tussen april 2013 en oktober 2019, valt op: 63 diefstallen, tegen 30 een jaar eerder.

Een eerste plaats waarvoor je als autofabrikant liever geen reclame maakt.

Let op wat er wordt geteld

Bij zo’n ranglijst hoort een belangrijke kanttekening. Verschillende generaties van dezelfde auto staan er apart in. De oudere RAV4-generatie uit 2013–2019 werd nog eens 57 keer gestolen. Tel je beide RAV4-generaties op, dan kom je op 139: meer dan de Corolla Cross.

‘Meest gestolen’ betekent hier dus: bovenaan de lijst per modelgeneratie. Het betekent evenmin automatisch dat iedere eigenaar van dat model het grootste risico loopt. Daarvoor telt ook mee hoeveel exemplaren er in Nederland rondrijden. Een veelvoorkomende auto kan vaker verdwijnen, zonder per auto het kwetsbaarst te zijn.

Minder diefstal, nog altijd duizenden gedupeerden

Het landelijke beeld is ondertussen gunstiger. Van januari tot en met augustus 2026 werden bijna 5.000 auto’s gestolen, 11 procent minder dan in dezelfde maanden van 2025. Dat cijfer beslaat acht maanden; de genoemde modellenranglijst gaat over het eerste halfjaar.

Goed nieuws dus, zolang je niet zelf naar een lege parkeerplaats staat te kijken. Een landelijke daling is geen reden om je eigen beveiliging over te slaan.

Wat kun je zelf doen?

Moderne auto’s kunnen onder meer worden gestolen door misbruik van keyless-entrysystemen of door in te breken op de elektronische communicatie in de auto. Alleen netjes afsluiten is daarom niet hetzelfde als optimaal beveiligen.

Bewaar een keyless-sleutel uit het zicht en zo ver mogelijk van de auto, bij voorkeur in een signaalwerend hoesje.

Overweeg een extra mechanisch slot, bijvoorbeeld een extern stuurslot.

Parkeer liefst op een goed verlichte plek in een drukke, bebouwde omgeving.

Laat beoordelen welke aanvullende, gecertificeerde beveiliging bij jouw auto past.

Een gps-tracker kan helpen bij het terugvinden, maar voorkomt de diefstal zelf niet. Ga bij een gevonden locatie bovendien niet zelf achter de auto aan: schakel de politie of je verzekeraar in.

Een gps-tracker kan helpen bij het terugvinden, maar voorkomt de diefstal zelf niet.

De cijfers in het kort

Corolla Cross: 87 diefstallen in het eerste halfjaar van 2026. Nieuwere RAV4-generatie: 82; oudere generatie: 57. De ranglijst maakt onderscheid tussen modelgeneraties. Landelijk daalde het aantal autodiefstallen tot en met augustus met 11 procent. Dat zijn verschillende meetperiodes, geen tegenstrijdige cijfers.

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