Zoektocht met honden hervat, puin langzaam weggehaald

DEN HAAG (ANP) - De hulpdiensten hebben de zoektocht met speurhonden naar slachtoffers in de ravage aan de Tarwekamp in Den Haag hervat. Volgens een woordvoerder van de brandweer werken ze vanaf de achterkant van het flatgebouw, waarbij steeds een beetje puin wordt weggehaald.

De honden werden eerder teruggehaald omdat het gebouw instabiel is.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was opnieuw op de plek waar zaterdagochtend een explosie plaatsvond en brand uitbrak. Hij bracht complimenten over aan de hulpdiensten. Eerder zaterdag was hij ook al ter plaatse gegaan.

Van Zanen bezoekt nog de mensen die in de wijk Mariahoeve zijn opgevangen in het stadsdeelkantoor.