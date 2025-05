Zoektocht naar burgemeester Alphen uitgesteld om 'spanningen'

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Alphen aan den Rijn is uitgesteld. Dat heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Wouter Kolff dinsdag besloten vanwege "de opgelopen politiek-bestuurlijke spanningen in de gemeente en het delen van vertrouwelijke informatie met de media". Hij gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar opnieuw in gesprek met de gemeenteraad om te kijken of de procedure kan worden opgestart.

Eerder was de verwachting dat Alphen aan den Rijn aan het einde van dit jaar een nieuwe burgemeester zou hebben. Diegene is de opvolger van Liesbeth Spies, die in januari stopte als burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente.

De provincie Zuid-Holland, die het besluit van Kolff bekendmaakte, meldt dat er een pauze nodig is voor de nodige reflectie en zodat de rust kan terugkeren. Details over de "bestuurlijke onrust" worden niet gegeven.

Peter Rehwinkel is momenteel waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn.