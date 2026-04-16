Zo'n 100 mensen lopen mars in Utrecht voor slachtoffers Libanon

UTRECHT (ANP) - Zo'n honderd mensen lopen donderdagavond een mars van Utrecht Centraal naar het Domplein voor de slachtoffers van de Israëlische aanvallen op Libanon. Op het Domplein wordt een wake gehouden.

De deelnemers roepen leuzen als "free Libanon", "free Palestine" en "free the people and the land".

"Er voltrekt zich opnieuw grootschalig geweld tegen burgers, zorgpersoneel en journalisten. Elke dode en gewonde is er één te veel", aldus de organisatoren van de wake in een bericht op Instagram. "Wij kunnen en mogen niet zwijgen. Stop het geweld! Stop de bezetting van Libanon!"

Wekelijkse sit-in

De wake volgt op de wekelijkse sit-in op Utrecht Centraal. Deze wordt gehouden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza.

Israël voert sinds begin maart aanvallen uit op Libanees grondgebied, gericht op Hezbollah. Er zijn volgens de Libanese autoriteiten meer dan 2000 doden gevallen en zeker 6400 mensen gewond geraakt. Ook raakten meer dan 1 miljoen mensen ontheemd. Donderdag hebben Israël en Libanon ingestemd met een bestand van tien dagen, meldde Donald Trump.