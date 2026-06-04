Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

Microplastics en nanoplastics zijn inmiddels overal. Ze zitten in drinkwater, voedsel, de lucht en in elke vezel van ons lichaam. Wetenschappers ontdekken steeds meer over de mogelijke gevolgen van die minuscule plasticdeeltjes, maar manieren om ze weer kwijt te raken zijn er nauwelijks.

Tot nu. Het lijkt erop dat kimchi, de populaire Koreaanse gefermenteerde kool, helpen om nanoplastics uit het lichaam af te voeren.

Polystyreen

Onderzoekers van het World Institute of Kimchi richtten zich op een bacterie die van nature voorkomt in gefermenteerde voeding: Leuconostoc mesenteroides CBA3656. In laboratoriumproeven bleek deze bacterie erg goed in staat om zich te binden aan nanoplastics van polystyreen, een veelgebruikte kunststof.

Onder standaard laboratoriumomstandigheden wist de bacterie maar liefst 87 procent van de nanoplastics vast te houden. In een nagebootste menselijke darmomgeving bleef dat percentage steken op 57 procent, nog altijd aanzienlijk hoger dan bij een vergelijkbare bacteriestam, die slechts 3 procent wist te binden.

Meer plastic in de ontlasting

Ook dierproeven leverden interessante resultaten op. Muizen die de probiotische bacterie kregen toegediend, scheidden meer dan twee keer zoveel nanoplastics uit via hun ontlasting als dieren in de controlegroep.

De onderzoekers vermoeden dat de bacteriën zich in de darm hechten aan plasticdeeltjes en deze vervolgens helpen afvoeren via het spijsverteringsstelsel.

Hoofdonderzoeker Sehee Lee noemt plasticvervuiling inmiddels meer dan alleen een milieuprobleem. “Plasticvervuiling wordt steeds meer gezien als niet alleen een milieuprobleem, maar ook als een bedreiging voor de volksgezondheid”, zegt ze tegen Vice. Micro-organismen uit traditionele gefermenteerde voedingsmiddelen zouden “een nieuwe biologische aanpak kunnen vormen om deze opkomende uitdaging aan te pakken.”

Geen wondermiddel

Toch waarschuwen wetenschappers voor al te hoge verwachtingen. De studie werd uitgevoerd bij dieren en bewijst niet dat mensen die regelmatig kimchi eten automatisch grote hoeveelheden nanoplastics uit hun lichaam verwijderen.

Bovendien richtte het onderzoek zich specifiek op nanoplastics, die nog kleiner zijn dan microplastics. Of hetzelfde effect ook optreedt bij andere soorten plasticdeeltjes is nog onbekend.

Wel sluiten de resultaten aan bij eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat probiotica en gefermenteerde voeding de darmgezondheid kunnen ondersteunen, vooral wanneer plasticdeeltjes de balans van darmbacteriën verstoren.