Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

Grenscontroles lossen niks op, zoals slimme mensen als wisten. Ze verplaatsen problemen. De afgelopen maanden heeft de Duitse politie meer dan 150 mensen direct na grenscontroles vanuit een politiebus op Nederlandse bodem afgezet, vaak midden in de nacht en zonder overdracht aan de Nederlandse marechaussee. Het gaat volgens onderzoek van De Gelderlander om mensen die het land niet in mogen vanwege ontbrekende papieren, maar die ook niet formeel door Nederland worden geaccepteerd.

Zeker in het grensdorp ’s-Heerenberg leidt deze praktijk tot zorgen en onrust. Bewoners melden dat zij steeds vaker onbekende figuren in het dorp zien rondlopen, soms op onverwachte tijdstippen. Deze mensen kloppen aan bij huizen met verzoeken als het gebruiken van een telefoon of wifi, wat de buurt ongerust maakt.

Volgens officiële cijfers zijn sinds oktober 63 mensen op deze manier ‘gedumpt’, en in totaal zelfs 158 in de afgelopen drie maanden. De situatie blijkt het gevolg van bilaterale afspraken tussen Nederland en Duitsland, waarbij de Duitse politie wel altijd een bericht stuurt aan de marechaussee als mensen 'veilig' aan de grens zijn afgezet. Toch komen deze mensen in een juridisch vacuüm terecht, zonder begeleiding of perspectief.

De Montferlandse burgemeester Anne-Marie Fellinger noemt de praktijk in De Gelderlander zorgwekkend: “Iedereen, ongeacht herkomst of status, moet met waardigheid en veiligheid worden behandeld. De zogenoemde ‘koude overdrachten’ roepen vragen op over de veiligheid van de betrokkenen en hun vervolgtraject.”

Naast de mensen die worden geweigerd, zijn de Duitse controles intensief: bijna 2.700 personen werden als ‘illegale inreiziger’ geregistreerd, 1.300 mensen zijn de toegang tot Duitsland geweigerd en teruggestuurd naar Nederland, en ruim honderd mensensmokkelaars zijn aangehouden.

Het gegeven dat Duitsland in toenemende mate zelf bepaalt wie het land in mag, terwijl Nederland te maken krijgt met de gevolgen, zet de verhoudingen tussen de buurlanden onder druk. De inwoners van de grensstreek vragen om heldere afspraken en menswaardige oplossingen voor wie aan de grens strandt, want “je kunt deze mensen niet zomaar in een woonwijk neerzetten.”​