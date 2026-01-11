ECONOMIE
Zoon: Maduro zegt het 'goed te maken' in Amerikaanse cel

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 1:13
CARACAS (ANP) - De afgezette Venezolaanse president Nicolás Maduro zegt het "goed te maken" in gevangenschap in de Verenigde Staten, waar hij en zijn vrouw Cilia Flores wachten op hun proces. Dat heeft zijn zoon, parlementslid Nicolás Maduro Guerra, zaterdag gezegd in een video. "We maken het goed. We zijn strijders," citeerde Maduro Guerra zijn vader in de boodschap die werd verspreid door regeringspartij PSUV.
Maduro en Flores werden afgelopen weekend door Amerikaanse commando's opgepakt tijdens een uitzonderlijke operatie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Ze worden in de Verenigde Staten vervolgd wegens onder meer terrorisme, drugshandel en wapenbezit.
