Zoon Sunny Bergman wil aangifte doen na antihomogeweld

door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 11:39
VENLO (ANP) - De zoon van Sunny Bergman, die volgens de documentairemaakster begin deze maand op straat in Venlo met zijn band werd aangevallen en mishandeld, wil binnenkort aangifte doen. Dat zegt Bergman zaterdag. Een ander bandlid dat er ook bij betrokken was, heeft volgens haar al aangifte gedaan van belediging. Weer een ander is ook van plan aangifte te gaan doen. De aanvallers zouden met antihomotermen hebben gescholden.
In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 november werden de 24-jarige zoon van Bergman en zijn bandleden na een optreden met rapper Emirhan in een 'queer space' in Venlo aangevallen door een groep jongeren die een Hitlergroet deden. Bergmans zoon sprak hen erop aan, waarna de jongeren om versterking vroegen en de bandleden aanvielen. Bergmans zoon kreeg een klap op zijn hoofd en raakte bewusteloos. Hij belandde op de eerste hulp met een hersenschudding, aldus de documentairemaakster. Ook kreeg hij meerdere hechtingen.
Een woordvoerder van de politie had zaterdag nog geen informatie over het voorval.
