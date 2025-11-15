De winter is in volle gang en dat betekent dat we de warme truien, jassen en sjaals weer massaal uit de kast trekken. Maar helaas worden de kledingstukken er niet frisser op na al die maanden in het donker. Grote kans dat er een muffe lucht uit opstijgt, waar je niet op zit te wachten. Gelukkig zijn er vijf simpele manieren om die geurtjes snel te laten verdwijnen.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Wil je ervoor zorgen dat je niet elk jaar weer die muffe geur te lijf hoeft te gaan? Maak dan kennis met de kracht van baking soda. Schep wat van dit wondermiddel in een linnen doek, knoop het dicht en leg of hang het bij je op te bergen kleding . Baking soda absorbeert nare luchtjes, zodat je wintergarderobe fris en fruitig de zomer doorkomt.

Azijn: werkt binnen 1 wasbeurt

Als het kwaad al geschied is, zijn dit de manieren om je kleding weer fris te krijgen:

Azijn tegen muffe geur

Een scheutje azijn doet wonderen. Voeg een kopje toe aan de wasmachine als je je winterkleding wast. Azijn neutraliseert geuren en die muffigheid is vaak na één wasbeurt al verdwenen. Wil je helemaal voor fris gaan? Was de kleding daarna nog een keer met je favoriete wasmiddel. Zo ruikt alles weer als nieuw.

Wodka als geurverwijderaar

Wodka is een wat onorthodox middel tegen muffe luchtjes, maar dit drankje is verrassend effectief. Meng twee delen wodka met één deel water, giet het in een plantenspuit en spray het op je kleding. De geur verdwijnt als sneeuw voor de zon! Let op: gebruik deze truc niet bij delicate stoffen zoals zijde, leer en satijn.

Soda als extra stap

Laat kleding een uur weken in sodawater (maar let op met bonte was, omdat soda kleuren kan aantasten).

Dettol of groene zeep

Werken vooral goed tegen bacteriën die geuren veroorzaken.

Frisse lucht

Geen azijn in huis? Alle wodka opgedronken? Zet dan gewoon je raam open en laat je kleding ademen. Hang je wintertrui een paar uur buiten, en de natuur doet de rest. Geen plek buiten? Hang je kleding dan in de badkamer terwijl je een warme douche neemt. De vochtige lucht helpt niet alleen de muffe geur te verdrijven, maar maakt ook korte metten met kreukels. En je kunt ook middeltjes kopen.

Met deze tips ruikt je winterkleding binnen no-time weer fris en kun je zonder gene de kou trotseren.