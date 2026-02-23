ECONOMIE
Zoon van Rob Reiner pleit onschuldig in moordzaak ouders

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 19:01
LOS ANGELES (ANP) - Nick Reiner zegt dat hij de moord op zijn vader en moeder, regisseur Rob Reiner en Michele Singer, niet heeft gepleegd. Tijdens een hoorzitting in Los Angeles pleitte hij onschuldig, melden Amerikaanse media.
De Amerikaanse regisseur (78) en zijn vrouw (70) werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Het echtpaar bleek doodgestoken met een mes. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
Nick Reiner wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij de doodstraf krijgen of een levenslange gevangenisstraf. Amerikaanse media verwachten een langdurig juridisch proces. Het kan nog een jaar duren voordat het proces tegen Reiner voor de rechter komt.
