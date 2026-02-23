ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-advocaat Weski vraagt opnieuw extra onderzoek naar detentie

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 19:02
anp230226169 1
ROTTERDAM (ANP) - Ex-advocaat Inez Weski en haar advocaten hebben maandag in een extra ingelaste zitting in haar strafzaak opnieuw gevraagd om extra onderzoek naar de detentieomstandigheden van Weski na haar arrestatie. Weski (71) wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.
Zij zou boodschappen hebben doorgespeeld van en naar Taghi, die gedetineerd zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Weski werd in april 2023 gearresteerd en zat vervolgens acht dagen op een geheime locatie, volgens het Openbaar Ministerie voor haar veiligheid. Weski en haar raadslieden menen dat er tal van regels met voeten zijn getreden en willen de onderste steen boven krijgen, om in het strafproces te kunnen betogen dat het OM door deze gang van zaken het recht op strafvervolging heeft verspeeld.
Het OM vindt dat het onderwerp inmiddels uitputtend is besproken en dat het hoog tijd is dat de rechtbank zich op de feiten van de zaak gaat focussen. De rechtbank heeft vanaf 2 april vier dagen voor de inhoudelijke behandeling uitgetrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading