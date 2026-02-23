Oud-advocaat Weski vraagt opnieuw extra onderzoek naar detentie

ROTTERDAM (ANP) - Ex-advocaat Inez Weski en haar advocaten hebben maandag in een extra ingelaste zitting in haar strafzaak opnieuw gevraagd om extra onderzoek naar de detentieomstandigheden van Weski na haar arrestatie. Weski (71) wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.

Zij zou boodschappen hebben doorgespeeld van en naar Taghi, die gedetineerd zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Weski werd in april 2023 gearresteerd en zat vervolgens acht dagen op een geheime locatie, volgens het Openbaar Ministerie voor haar veiligheid. Weski en haar raadslieden menen dat er tal van regels met voeten zijn getreden en willen de onderste steen boven krijgen, om in het strafproces te kunnen betogen dat het OM door deze gang van zaken het recht op strafvervolging heeft verspeeld.

Het OM vindt dat het onderwerp inmiddels uitputtend is besproken en dat het hoog tijd is dat de rechtbank zich op de feiten van de zaak gaat focussen. De rechtbank heeft vanaf 2 april vier dagen voor de inhoudelijke behandeling uitgetrokken.