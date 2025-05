Zorgakkoord nog niet rond om financiering

DEN HAAG (ANP) - Het zorgakkoord kan nog niet gesloten worden, omdat er nog geen overeenstemming is over het geld. Dat meldt zorgminister Fleur Agema na afloop van de ministerraad op vrijdag.

Diezelfde ochtend zei Agema nog dat ze "hopelijk vanmiddag goed nieuws kon gaan brengen in Utrecht, daar zitten de onderhandelaars bij elkaar." Dat het nog geen gelopen race was, wist Agema toen ook al te melden "De laatste loodjes wegen het zwaarst." De financiering van het akkoord is nu dus een kink in de kabel, meer wil de PVV-minister er niet over kwijt.

De onderhandelingen met zorginstanties moeten leiden tot aanvullende afspraken bovenop het Integraal Zorgakkoord, dat ruim twee jaar geleden is ondertekend. Eerder stapten de zorgorganisaties uit het overleg omdat ze verbolgen waren over een onverwachte bezuiniging.