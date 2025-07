Wetenschappers hebben cellen gevonden in volwassen hersenen die alleen in kinderen zouden moeten voorkomen. De ontdekking bewijst dat volwassenen nieuwe hersencellen blijven aanmaken. Dat is iets wat cruciaal kan zijn voor nieuwe behandelingen van hersenziekten.

Lange tijd dachten wetenschappers dat neurogenese (het aanmaken van nieuwe hersencellen) stopte na de kindertijd. Dat leek logisch: kinderen moeten veel leren, dus hebben ze nieuwe neuronen nodig. Volwassenen zouden dat proces niet meer hebben.

Die theorie is de laatste jaren definitief onderuit gehaald. Sinds 2013 groeit het bewijs dat volwassen hersenen nieuwe neuronen maken in de hippocampus, het gebied verantwoordelijk voor leren en geheugen. Maar er ontbrak één cruciaal bewijs: de zogenaamde "neurale voorlopercellen" die kunnen veranderen in verschillende soorten hersencellen.

AI spoort geheime cellen op

Die voorlopercellen zijn nu eindelijk gevonden, dankzij kunstmatige intelligentie. Onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm trainden namelijk een algoritme om deze cellen te herkennen. Ze gebruikten hersenweefsel van kinderen om de AI te leren hoe de voorlopercellen eruitzien.

Het AI-model werd vervolgens getest op 14 hersenmonsters van overleden mensen. In negen van de monsters, ook van oudere hersenen, vonden ze voorlopercellen. Dat is bewijs dat neurogenese doorgaat tot op hoge leeftijd.

Hoop voor hersenziekten

De ontdekking is veelbelovend voor de behandeling van hersenaandoeningen, bijvoorbeeld zoals de ziektes van Alzheimer en Parkinson. Als het lichaam zelf nieuwe hersencellen kan maken, kunnen toekomstige behandelingen dat proces mogelijk stimuleren.