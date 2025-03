Zorgbond kondigt acties voor betere cao aan in ziekenhuizen

UTRECHT (ANP) - Ziekenhuizen kunnen acties van hun personeel tegemoetzien. Zorgbond NU'91 noemt acties "onvermijdelijk", omdat de werkgevers geen gehoor hebben gegeven aan cao-eisen van de beroepsorganisatie. Die had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en dat liep donderdag om 12.00 uur af.

Samen met medewerkers van de ziekenhuizen gaat de bond zich nu beraden op acties. De precieze invulling daarvan is nog niet bekend. Bij eerdere acties in ziekenhuizen draaiden medewerkers bijvoorbeeld zondagsdiensten op doordeweekse dagen.

"Helaas is dit noodzakelijk. Onbegrijpelijk dat werkgevers, in een sector waar de nood zo hoog is, het zo ver laten komen", zegt voorzitter Femke Merel van Kooten van NU'91.

Bij het geklapte cao-overleg waren nog drie zorgvakbonden betrokken: FNV, CNV en FBZ. Ook zij hadden eisen neergelegd die de werkgevers niet willen inwilligen.