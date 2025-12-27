Zorgwijzer ziet kwart minder overstappers door stabiele premies

BARENDRECHT (ANP) - Minder mensen stappen over van zorgverzekering, meldt vergelijkingssite Zorgwijzer. Vermoedelijk komt dat door de premies die veelal gelijk blijven of zelfs licht dalen. Zorgwijzer ziet het aantal Nederlanders dat overstapt met ruim een kwart dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens kenniscentrum Vektis is de hoogte van de premie een belangrijke reden voor mensen om over te stappen. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen de 6 en ruim 7 procent. Uitzondering was de jaarwisseling van 2022 op 2023, toen 8,2 procent van de Nederlandse verzekerden van zorgverzekeraar wisselde.

Zorgwijzer verwacht nu een rustig jaar. "Veel premies blijven gelijk of dalen zelfs licht, waardoor het schokeffect zoals we dat in voorgaande jaren zagen volledig uitblijft", zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. "Mensen voelen minder urgentie om direct in actie te komen wanneer ze hun nieuwe polisvoorstel ontvangen." Al verwacht de vergelijkingssite nog wel "een kleine inhaalslag" van mensen die nog op de laatste dagen van het jaar overstappen.