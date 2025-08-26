ECONOMIE
Zuid-Amerikaanse natuurgebieden aan elkaar verbonden voor jaguar

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 13:31
anp260825119 1
PUERTO QUIJARRO (ANP) - Om de jaguar meer leefgebied te geven zijn natuurgebieden in Bolivia, Brazilië en Paraguay aan elkaar verbonden. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) moet het ook de waterstromen en bossen beschermen en de biodiversiteit versterken in de regio.
Tussen de al bestaande natuurgebieden is een nieuw beschermd gebied aangelegd. Daardoor ontstaat nu een netwerk dat samen ruim 12 miljoen hectare omvat. Hierdoor kunnen grote roofdieren zoals de jaguar zich verplaatsen, bijvoorbeeld om voedsel te zoeken of zich voort te planten.
Het nieuw opgerichte gebied heet Monte Carmelo en het verbindt drie unieke ecosystemen, schrijft WWF dinsdag. Het gaat om "de Pantanal, het grootste wetland ter wereld; de Gran Chaco, het grootste droge bos; en het Chiquitano-droogbos, een van de best bewaarde droge tropische bossen".
In het gebied wonen ook lokale gemeenschappen, die toestemming gaven voor het project om de natuurgebieden te verbinden. WWF hoopt op "een landschap in balans, waar mens en natuur verbonden blijven".
