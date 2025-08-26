Brussel zegt over eigen techregels te gaan na dreigement Trump

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat zelf over het reguleren van techbedrijven, benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie na dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump waarschuwde op platform Truth Social met importheffingen en exportbeperkingen voor landen die Amerikaanse techbedrijven extra belastingen opleggen of reguleren met speciale wetgeving.

De Unie heeft de afgelopen jaren strengere regels ingevoerd voor techbedrijven, waarbij ook boetes zijn opgelegd aan Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Meta en Alphabet. De EU heeft "het recht om economische activiteiten te reguleren die overeenkomen met onze democratische waarden", zei de woordvoerder.

In de handelsdeal over importtarieven die de VS en de EU deze zomer sloten zijn geen specifieke afspraken gemaakt over techbedrijven, benadrukt de woordvoerder. De EU is van plan de handelsdeal uit te voeren zoals die is afgesproken en gaat ervan uit dat de VS dat ook zullen doen, aldus de zegsman.