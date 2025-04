Zuid-Holland schiet zwarte kraai af om weidevogels te beschermen

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning verleend om zwarte kraaien af te schieten op plekken waar weidevogels beschermd moeten worden. Omdat het broedseizoen van vogels als de grutto, kievit en tureluur nu bezig is, hebben jagers opdracht gekregen om direct in actie te komen. Zwarte kraaien vormen een bedreiging (predatie) voor zowel de nesten als de kuikens van weidevogels.

Een meerderheid van de Provinciale Staten drong er vorige maand op aan om haast te maken met een afschotvergunning. Anders kon dit weidevogelseizoen al als verloren worden beschouwd, aldus de BBB-fractie die een motie indiende.

Zuid-Holland heeft in de afgelopen jaren ongeveer 6 miljoen euro geïnvesteerd om de populatie weidevogels te vergroten, onder meer door het boerenland zo optimaal mogelijk in te richten. Toch heeft dit nog niet het gewenste effect. Natuurlijke vijanden als de vos en zwarte kraai staan volgens de provincie "het herstel van de populatie nog steeds in de weg".