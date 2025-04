Zuid-Holland sluit provinciehuis in Den Haag tijdens NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Zuid-Holland sluit het provinciehuis in Den Haag tijdens de NAVO-top in de stad. Alle medewerkers van de provincie hebben het dringende advies gekregen om gedurende de week van de NAVO-top, op dinsdag 24 en woensdag 25 juni, thuis of op een andere locatie te werken. Alleen de nieuwe verkeerscentrale in het provinciehuis blijft open. Daar worden onder meer bruggen en sluizen bediend.

Den Haag ontvangt eind juni wereldleiders en delegaties uit talrijke landen in het World Forum voor de NAVO-top. Veel wegen in en om Den Haag zijn dan geheel of gedeeltelijk afgesloten. De overheid deed vorige week de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en de Randstad te mijden.

Het provinciehuis, gelegen langs het Malieveld aan het einde van de A12 (Utrechtsebaan), is op 24 en 25 juni dicht. De rest van de week is het provinciehuis "niet goed bereikbaar". Normaal gesproken vergaderen de Provinciale Staten op woensdag in Den Haag, maar hun vergadering is verplaatst naar vrijdag 27 juni.