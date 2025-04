Voorjaarsnota: volgend jaar meer geld naar ontwikkelingshulp

DEN HAAG (ANP) - Volgend jaar wordt de koppeling tussen ontwikkelingshulp en de economie hersteld, is besloten tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Daardoor krijgt minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) in 2026 weer enkele tientallen miljoen euro's extra ter beschikking, melden bronnen aan het ANP.

De coalitiepartijen hebben tijdens de onderhandelingen ook al een bestemming gevonden voor het extra budget. Dat zou volgens PVV, VVD, NSC en BBB moeten worden geïnvesteerd in migratiepartnerschappen en een hulpprogramma voor de armste landen (IDA) van de Wereldbank.

De koppeling werd vorig jaar op Prinsjesdag geschrapt. Daar was een groot deel van de oppositie maar ook regeringspartij NSC boos over. De Eerste Kamer nam in maart een motie aan waarin werd gevraagd om herstel van de koppeling die al bestaat sinds 1975. Tweemaal per jaar wordt het hulpbudget omhoog of omlaag bijgesteld op basis van actuele ramingen van de stand van de economie.