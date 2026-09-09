Zuid-Holland wil verbeteringen na ov-chaos Qbuzz snel regelen

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotisch verlopen overgang van het busvervoer rond onder meer Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Daarvoor pleit een deel van Provinciale Staten. In de evaluatie staat onder meer dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en om een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter.

"Een goed idee, laten we dat zo snel mogelijk regelen", aldus BBB'er Niels Oosterom. "We moeten nu keuzes maken, om te voorkomen dat we de volgende keer weer in deze ellende terechtkomen", zei Steven Datema (ChristenUnie). Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt wel dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is.

Qbuzz nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Mede door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen verliepen de eerste maanden heel chaotisch.