ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zuid-Holland wil verbeteringen na ov-chaos Qbuzz snel regelen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:27
anp090926163 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotisch verlopen overgang van het busvervoer rond onder meer Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Daarvoor pleit een deel van Provinciale Staten. In de evaluatie staat onder meer dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en om een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter.
"Een goed idee, laten we dat zo snel mogelijk regelen", aldus BBB'er Niels Oosterom. "We moeten nu keuzes maken, om te voorkomen dat we de volgende keer weer in deze ellende terechtkomen", zei Steven Datema (ChristenUnie). Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt wel dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is.
Qbuzz nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Mede door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen verliepen de eerste maanden heel chaotisch.
loading

POPULAIR NIEUWS

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

145101188_m

Met deze truc is toch te zien wat er stond in dat verwijderde WhatsApp-berichtje

Loading