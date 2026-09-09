Met deze truc is toch te zien wat er stond in dat verwijderde WhatsApp-berichtje

Je kent het gevoel: iemand stuurt een berichtje, verwijdert het binnen een paar seconden weer, en jij zit met de vraag wat er in vredesnaam stond. WhatsApp doet alsof weg ook echt weg is, maar niets is minder waar.

Heb je een Android-toestel? Dan zit er een handige functie verstopt in je instellingen: de notificatiegeschiedenis. Veel telefoons hebben die standaard aanstaan, anders zul je hem aan moeten zetten. Doe je dat, dan bewaart je telefoon niet alleen meldingen van apps , maar ook de originele tekst van WhatsApp-berichten, zelfs als die daarna alweer verwijderd zijn.

Zie je in WhatsApp de melding "Dit bericht is verwijderd"? Dan is de kans groot dat het originele bericht nog gewoon in je notificatiegeschiedenis staat.

Apps die alles opslaan

Wil je het grondiger aanpakken? In de Play Store staan apps als WAMR en WhatsRemoved+. Die vangen berichten op zodra ze binnenkomen en slaan er automatisch een kopie van op, inclusief foto's die later zijn verwijderd.

Let wel op: deze apps vragen vaak vergaande toegang tot je persoonlijke data en bombarderen je mogelijk met advertenties. Gebruik ze dus met beleid.

iPhone-gebruikers hebben pech (tenzij...)

Op iOS ligt het lastiger. Apple schermt meldingen strakker af, waardoor externe apps niet zomaar berichten kunnen opslaan zoals op Android. Er is één uitzondering: heb je een Apple Watch gekoppeld aan je iPhone? Dan blijven verwijderde WhatsApp-berichten vaak gewoon zichtbaar in je Watch-notificaties.

Geen Apple Watch? Dan is er helaas geen makkelijke truc voorhanden. Weg is dan echt weg.

Update: deze Watch-truc werkte tot nu toe omdat WhatsApp geen eigen : deze Watch-truc werkte tot nu toe omdat WhatsApp geen eigen app voor de Apple Watch had. De horloge-notificaties waren simpelweg een doorgestuurde kopie van de melding op je iPhone. Inmiddels heeft WhatsApp echter een officiële Apple Watch-app uitgebracht (vereist een Apple Watch Series 4 of later met watchOS 10 of hoger).

Daarmee worden chats via een eigen synchronisatie bijgewerkt in plaats van via losse meldingen, waardoor het niet zeker is of verwijderde berichten nog op dezelfde manier zichtbaar blijven. Heb je de officiële app geïnstalleerd, dan is de kans dus kleiner dat het trucje nog werkt.

Een kanttekening: spraakberichten en foto's zijn lastiger terug te halen, omdat die niet altijd volledig in een melding worden weergegeven. En deze trucjes moet je vooraf al hebben ingesteld. Een bericht dat al verdwenen is voordat je de instelling aanzette, krijg je meestal niet meer terug.

Stappenplan

Op Android

Ga naar Instellingen > Meldingen > geavanceerde instellingen > historie meldingen en zet deze aan.

Zie je "Dit bericht is verwijderd" in WhatsApp? Check je notificatiegeschiedenis: vaak staat daar nog de originele tekst.

Wil je het uitgebreider? Installeer een app als WAMR of WhatsRemoved+. Die slaan inkomende berichten op, ook als de ander ze wist.

Let op: deze apps vragen vaak veel rechten en tonen advertenties. Gebruik ze met beleid.

Op iPhone

Apple laat externe apps dit niet doen, dus notificatiegeschiedenis werkt hier niet.

Heb je een Apple Watch gekoppeld zonder de officiële WhatsApp Watch-app? Dan blijven verwijderde WhatsApp-berichten vaak nog zichtbaar in je Watch-notificaties.

Heb je de nieuwe officiële WhatsApp-app voor de Apple Watch geïnstalleerd? Dan werkt deze truc waarschijnlijk niet meer, omdat chats dan via echte synchronisatie lopen in plaats van via losse meldingen.

Geen Watch of geen van bovenstaande opties werkt? Dan is er helaas geen makkelijke truc: weg = weg.