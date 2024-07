Zuid-Korea praat over Noord-Koreaanse dreiging bij NAVO-top

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zal op de NAVO-top op 10 en 11 juli de Noord-Koreaanse dreiging tegen Europa aan de orde stellen. Die dreiging bestaat volgens Yoon omdat Noord-Korea zijn banden met Rusland versterkt. Volgens de president moet Rusland kiezen tussen de twee Korea's en bepalen waar zijn werkelijke belangen liggen. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Reuters vooruitlopend op de NAVO-top in Washington.

De relatie tussen Rusland en Zuid-Korea is bekoeld sinds Noord-Korea ervan wordt beschuldigd ballistische raketten en artillerie naar Rusland te verschepen, om dit land te steunen in zijn oorlog tegen Oekraïne. Zowel Noord-Korea als Rusland ontkent deze leveringen.

De Russische president Vladimir Poetin zegt bovendien dat Zuid-Korea "een grote vergissing" zou begaan als het op zijn beurt wapens aan Oekraïne zou leveren.

Zuid-Korea tekende protest aan toen Poetin in juni in Noord-Korea met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een verdrag voor samenwerking op het gebied van defensie sloot.

Het is de derde keer op rij dat Yoon aan een NAVO-top deelneemt. Samen met Australië, Japan en Nieuw-Zeeland zal Zuid-Korea als zogeheten Indo-Pacifische partner aanwezig zijn. Met name de Verenigde Staten willen de banden met landen in deze regio aanhalen.