Jubilerende NAVO tobt over Oekraïne én VS

WASHINGTON (ANP) - De leiders van de 32 NAVO-landen vieren dinsdag op een top in Washington de 75e verjaardag van het bondgenootschap. Maar een onbekommerd feest is het niet, met steeds vijandiger rivalen en moeilijkheden in eigen huis voor veel NAVO-leiders. Met gastheer Joe Biden, zichtbaar nog ouder dan het bondgenootschap zelf, voorop.

De top had moeten tonen dat de NAVO aan haar tweede jeugd is begonnen. Net als de president van het allerbelangrijkste lid van de westerse militaire alliantie, gastheer van de top. Noodgedwongen ook allebei, omdat de nood nu eenmaal aan de man is sinds de Russische invasie in Oekraïne. En nu een dreigende herverkiezing van Donald Trump in november moet worden afgewend. Maar het opstandingsfeest van de NAVO wordt overschaduwd door de struikelpartijen van de bejaarde Biden.

Die kunnen Trump zomaar weer aan de macht helpen, en dan is het volgens NAVO-diplomaten alle hens aan dek. Als Trump de NAVO-bondgenoten niet zover krijgt om het directe Amerikaanse belang te dienen, dan is het maar de vraag of die nog op de VS kunnen rekenen, geeft Trump alvast te verstaan.

Dat hachelijke vooruitzicht was een van de redenen om Mark Rutte als nieuwe NAVO-chef aan te stellen. Hij geldt als lenig bruggenbouwer die een totale ramkoers van Trump binnen de alliantie misschien nog wat zou kunnen bijsturen. De opvolger van Jens Stoltenberg laat zich op de top echter nog niet zien. Hij laat het podium aan Stoltenberg, die met feestgedruis kan afzwaaien. En aan de nieuwe premier Dick Schoof, die zijn debuut maakt op dit grote toneel.

De NAVO-leiders zijn dinsdag vanaf 23.00 uur Nederlandse tijd bijeen voor het verjaardagsfeest. Woensdag en donderdag zetten ze zich aan het heden en de toekomst van het bondgenootschap.