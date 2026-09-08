Zuid-Korea stuurt onderzoeksteam naar Straat van Hormuz

SEOUL (ANP) - Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de situatie bij de Straat van Hormuz te beoordelen. Het ministerie van Defensie meldt dat de "veiligheidsomstandigheden" daar worden bekeken, schrijft persbureau Yonhap.

Het sturen van zo'n team betekent niet op voorhand dat het land ook troepen gaat inzetten bij die waterweg voor de Iraanse kust, benadrukt Zuid-Korea. Daar is de scheepvaart ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.

President Donald Trump heeft er geen geheim van gemaakt meer internationale hulp te willen in de Straat van Hormuz. Het Zuid-Koreaanse ministerie sprak berichten tegen dat de VS druk uitoefenen om daar voor november een besluit over te nemen.

Zuid-Korea zou al wel in kaart brengen welke militaire middelen ingezet kunnen worden als wordt besloten tot een missie. Op de lijst staan volgens Yonhap naar verluidt een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren en onschadelijk te maken.