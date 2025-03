Zuid-Koreaans hof verwerpt afzetting Han Duck-soo

SEOUL (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse constitutionele hof heeft maandag het besluit tot afzetting van premier Han Duck-soo verworpen met vijf tegen één stemmen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Han wordt zodoende opnieuw waarnemend president. Hij was in die functie vervangen door minister van Financiën Choi Sang-mok.

Han werd waarnemend president na de afzetting van Yoon Suk-yeol in december. De rechters komen naar verwachting ook snel met hun oordeel in de zaak van Yoon. Tegen de geschorste president loopt een strafrechtelijk onderzoek, omdat hij de noodtoestand had uitgeroepen om de oppositie, die de meerderheid in het parlement heeft, de mond te snoeren.