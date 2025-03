VS sturen aan op bestand in Zwarte Zee tussen Oekraïne en Rusland

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering van Donald Trump stuurt bij de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in het Saudische Riyad aan op een wapenstilstand in de Zwarte Zee om een vrije scheepvaart te garanderen. Dat zei de Amerikaanse veiligheidsadviseur Mike Waltz zondag tegen de televisiezender CBS.

Volgens Waltz zullen de beide landen het ook hebben over een "bevriezing van de lijnen" waar hun troepen zich bevinden en over verificatiemaatregelen voor het bestand. Verder zei hij dat gesprekken over maatregelen die het vertrouwen kunnen vergroten op de agenda staan, zoals het teruggeven van Oekraïense kinderen die naar Rusland zijn overgebracht.

Delegaties uit Oekraïne en de Verenigde Staten hebben zondag in Riyad overleg gevoerd over een gedeeltelijk bestand in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Op de agenda stonden onder meer voorstellen om energiefaciliteiten en kritieke infrastructuur te beschermen. Volgens de Oekraïense minister van Defensie Roestem Oemerov waren de gesprekken "productief".

Maandag spreken de Amerikanen met de Russische delegatie.