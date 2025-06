Musk vernietigend over 'walgelijke' megawet van Trump

WASHINGTON (ANP) - Techmiljardair Elon Musk heeft vernietigend geoordeeld over een megawet met belastingverlagingen die president Donald Trump door het Congres probeert te loodsen. "Deze enorme, schandalige, met overbodige uitgaven overladen begroting van het Congres is een walgelijk gedrocht", schreef hij op berichtendienst X. Musk berispte politici die het voorstel steunen. "Jullie weten donders goed dat dit niet door de beugel kan."

Het voorstel staat bekend als de "grote prachtige wet" en is eerder nipt goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Het voorziet in belastingverlagingen en meer geld voor defensie en grensbewaking. Het voorstel leidt naar verwachting tot een stijging van de staatsschuld. In de Senaat, die ook nog moet instemmen, bestaat weerstand onder Republikeinen.

Musk trad eerder op als een soort bezuinigingschef voor Trump. Hij had al duidelijk gemaakt ook geen fan te zijn van de wet. Die ondermijnt volgens hem het werk van zijn taskforce DOGE.