Zuid-Koreaanse president biedt excuses aan voor noodtoestand

SEOUL (ANP) - De president van Zuid-Korea heeft zich verontschuldigd in een toespraak voorafgaand aan een stemming over zijn mogelijke afzetting. "Ik bied mijn oprechte excuses aan voor de burgers die erg van streek waren", zei Yoon. Volgens de president, Yoon Suk-yeol, zat er "wanhoop" achter het afkondigen van een militaire noodtoestand in het land. Hij zei ook dat er geen tweede militaire noodtoestand zal zijn en dat hij de juridische gevolgen niet zal ontlopen.

"Ik zal het aan onze partij overlaten om de politiek situatie in de toekomst te stabiliseren", aldus Yoon. Hij voegde eraan toe dat ook zijn eigen politieke toekomst in de handen van zijn partij lag.