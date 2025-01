Zuidelijke ziekenhuizen beleefden drukke nacht jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - De ziekenhuizen in het zuiden van Nederland hebben naar eigen zeggen een drukke nacht achter de rug. In andere delen van het land is het beeld anders. Daar laten de ziekenhuizen weten dat de nacht rustig is verlopen.

Ziekenhuis Bravis meldt dat het vooral druk was op de vestiging in Bergen op Zoom. Daar zijn 22 mensen behandeld, zes meer dan vorig jaar. Tien van hen hadden te veel alcohol of drugs gebruikt. Twee mensen waren gewond geraakt door vuurwerk. Een van hen raakte gewond aan een schouder door vuurwerk van een ander. Iemand anders liep oogletsel op. Ziekenhuis Máxima MC in Eindhoven spreekt van een "onrustige en drukke nacht" met zes vuurwerkslachtoffers, onder wie twee minderjarigen. Bij het St. Jans Gasthuis in Weert was het vooral druk door "verwondingen als gevolg van alcoholgebruik".

De Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hadden naar eigen zeggen ook "een relatief drukke jaarwisseling". In Apeldoorn waren zes mensen gewond geraakt door vuurwerk en in Zutphen een persoon, "ondanks het vuurwerkverbod in beide gemeenten". Volgens de ziekenhuisgroep hadden ze allemaal zelf het vuurwerk aangestoken. Bij ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft kwamen zeven patiënten met verwondingen door vuurwerk, vijf mensen die te veel drank of drugs hadden gebruikt en een gewonde door geweld.

Ziekenhuis Frisius MC, dat woensdag is ontstaan door een fusie van Medisch Centrum Leeuwarden en het Tjongerschans in Heerenveen, behandelde veertien mensen met verwondingen door vuurwerk, zoals brandwonden en letsel aan handen en ogen. Vorig jaar waren er twaalf slachtoffers. Bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten waren er geen vuurwerkslachtoffers, wel wat patiënten die te veel alcohol hadden gedronken. Ziekenhuis Antonius in Sneek kreeg geen patiënten "met letsel dat te maken heeft met de jaarwisseling". Ook bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem was het relatief rustig met drie patiënten door vuurwerk en door drank of drugs.