Landelijke storing politiesysteem C2000 tijdens oudjaarsnacht

- Het communicatienetwerk van de politie, C2000, had tijdens de jaarwisseling last van een storing. Volgens de politievakbonden NPB en ACP ging het om een landelijke storing die enkele uren duurde. Agenten klagen al jaren over C2000, waarmee ze onder meer contact houden met de meldkamer. "Je levenslijn valt uit op moment dat je topsport moet leveren", aldus NPB-voorzitter Nine Kooiman.

Het back-upsysteem werkte nog wel, maar het probleem daarmee is volgens Kooiman dat agenten dan hun gehoorbescherming moeten afdoen, omdat het via de mobiele telefoon loopt.

De storing is inmiddels verholpen.

Een woordvoerder van de politie was nog niet bereikbaar voor een reactie.