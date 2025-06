Zwaargewonde Oekraïense krijgsgevangenen terug in Oekraïne

KYIV (ANP) - Een groep zwaargewonde Oekraïense militairen is uit Russisch gevangenschap vrijgelaten en teruggekeerd in Oekraïne, meldt president Volodymyr Zelensky. Zij zijn deel van een grote gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland die de twee oorlogvoerende landen begin deze maand overeenkwamen in Istanbul.

"Onze mensen komen naar huis", schrijft Zelensky op X. "Vandaag zijn de strijders van onze strijdkrachten, de Nationale Garde en de grensbewaking weer thuis. Ze hebben allemaal medische behandeling nodig en zullen zeker de zorg krijgen die ze nodig hebben."

De afgelopen dagen zijn er meerdere uitwisselingen geweest tussen Oekraïne en Rusland. Maandag werden de eerste gevangenen van deze afspraak overgedragen en woensdag zei Kyiv meer dan 1200 lichamen van gesneuvelde militairen te hebben ontvangen. Rusland zei in ruil 27 lichamen te hebben teruggekregen.