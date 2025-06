Iran komt met nieuwe kerninstallatie na kritiek Atoomagentschap

WENEN (ANP/AFP/RTR/DPA) - Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) heeft in een resolutie kritiek geuit op Iran voor het niet naleven van de nucleaire verplichtingen. Dat is voor het eerst in bijna twintig jaar. Mogelijk stapt de IAEA naar Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Iran zegt als tegenreactie juist een extra installatie voor de verrijking van uranium te openen.

De resolutie van de IAEA was een initiatief van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Die komt op een moment dat de spanningen over het nucleaire programma van het land oplopen.

De Verenigde Staten willen dat Iran helemaal stopt met de verrijking van uranium om te voorkomen dat Iran heimelijk aan een kernwapen kan werken. Iran zegt dat de verrijking vreedzame doeleinden heeft en weigert het programma te stoppen.

Amerika en Iran zijn bezig met gesprekken over de verrijking. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Iran aan te vallen als die mislukken.